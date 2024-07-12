На Волге в Спасском районе утонул 41-летний рыбак

В Спасском районе, в месте, которое не оборудовано для купания, погиб 41-летний мужчина

Выяснилось, что двое мужчин из Камско-Устьинского района отправились на рыбалку на остров Кудрявый Спасского района. Один из них решил искупаться в Волге, но захлебнулся и утонул. Второй рыбак увидел, что его друг тонет, и бросился ему на помощь. Он смог найти и извлечь своего товарища из воды. Однако было уже поздно, мужчина погиб.