На Волге в Самарской области загорелось прогулочное судно

В Самарской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на судне, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Комсомольском районе произошло возгорание в машинном отделении прогулочного судна», – указано в телеграм-канале ведомства.

По уточненной информации, судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Площадь пожара составила 200 «квадратов». Тушение продолжается.