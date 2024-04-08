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Происшествия 8 апреля 2024 12:44

На Волге в Самарской области загорелось прогулочное судно

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В Самарской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на судне, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Комсомольском районе произошло возгорание в машинном отделении прогулочного судна», – указано в телеграм-канале ведомства.

По уточненной информации, судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Площадь пожара составила 200 «квадратов». Тушение продолжается.

#МЧС
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