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На Волге в Самарской области загорелось прогулочное судно
В Самарской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на судне, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Комсомольском районе произошло возгорание в машинном отделении прогулочного судна», – указано в телеграм-канале ведомства.
По уточненной информации, судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Площадь пожара составила 200 «квадратов». Тушение продолжается.
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