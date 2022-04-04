news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
4 апреля 2022  17:03
Полина Шевчук

На Волге в Самаре перевернулось судно на воздушной подушке, спасли 12 человек

news_top_970_100

Сообщение о том, что на Волге в Самаре перевернулось судно на воздушной подушке, поступило сегодня в 15.07 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС.

Известно, что судно затонуло в 300 метрах от берега. В момент происшествия на борту было 13 человек. 12 из них удалось спасти, судьба еще одного пока остается неизвестной. 

По факту произошедшего проводится проверка следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
 

#утонул корабль
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное