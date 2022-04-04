На Волге в Самаре перевернулось судно на воздушной подушке, спасли 12 человек

Сообщение о том, что на Волге в Самаре перевернулось судно на воздушной подушке, поступило сегодня в 15.07 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС.

Известно, что судно затонуло в 300 метрах от берега. В момент происшествия на борту было 13 человек. 12 из них удалось спасти, судьба еще одного пока остается неизвестной.

По факту произошедшего проводится проверка следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

