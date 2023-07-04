Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Волге в РТ ищут рыбака, который выпал из резиновой лодки после столкновения с моторной
В Верхнеуральском районе Татарстана ищут рыбака, который оказался за бортом после столкновения резиновой и моторной лодки, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
ЧП произошло сегодня в районе автомоста трассы М7. Мужчина рыбачил на резиновой лодке, когда в нее врезалась моторная лодка, и он упал в воду.
На место происшествия отправились спасатели ЗПСО №2 ПСС РТ, инспекторы Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ.
В ГИМС напоминают, что при плавании по рекам, входящим в систему внутренних водных путей Российской Федерации, судоводитель должен строго руководствоваться правилами плавания по ВВП: следовать за правой кромкой судового хода, либо по судовому ходу не далее 10 метров от кромки. Маломерное судно на ВВП уступает дорогу всем крупнотоннажным судам, идущим по судовому ходу.
Гребные маломерные суда могут выходить на судовой ход только для его пересечения, соблюдая правила.
Категорически запрещается маломерным судам становиться на якорь на судовом ходу для осуществления любительского рыболовства, так как в данном случае они создают препятствие движению крупнотоннажных судов.
Моторное судно на ходу должно уступать дорогу всем крупнотоннажным судам, немоторным судам, парусным судам независимо от стороны движения, а маломерные немоторные суда должны уступать дорогу парусным судам, идущим под парусом.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа