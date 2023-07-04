На Волге в РТ ищут рыбака, который выпал из резиновой лодки после столкновения с моторной

В Верхнеуральском районе Татарстана ищут рыбака, который оказался за бортом после столкновения резиновой и моторной лодки, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

ЧП произошло сегодня в районе автомоста трассы М7. Мужчина рыбачил на резиновой лодке, когда в нее врезалась моторная лодка, и он упал в воду.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место происшествия отправились спасатели ЗПСО №2 ПСС РТ, инспекторы Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ГИМС напоминают, что при плавании по рекам, входящим в систему внутренних водных путей Российской Федерации, судоводитель должен строго руководствоваться правилами плавания по ВВП: следовать за правой кромкой судового хода, либо по судовому ходу не далее 10 метров от кромки. Маломерное судно на ВВП уступает дорогу всем крупнотоннажным судам, идущим по судовому ходу.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Гребные маломерные суда могут выходить на судовой ход только для его пересечения, соблюдая правила.

Категорически запрещается маломерным судам становиться на якорь на судовом ходу для осуществления любительского рыболовства, так как в данном случае они создают препятствие движению крупнотоннажных судов.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Моторное судно на ходу должно уступать дорогу всем крупнотоннажным судам, немоторным судам, парусным судам независимо от стороны движения, а маломерные немоторные суда должны уступать дорогу парусным судам, идущим под парусом.