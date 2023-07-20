На Волге в Нижегородской области на мель села баржа с технической солью

В акватории Волги в Нижегородской области на мель села баржа, груженая технической солью, сообщает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

Отмечается, что задняя часть судна ушла под воду.

«Сотрудники Росприроднадзора и специалисты ЦЛАТИ уже обследовали место инцидента и отобрали пробы воды. Визуально разлива нефтепродуктов не произошло, но на барже есть пробоина. По результатам исследования проб сможем сказать, превышены ли ПДК загрязняющих веществ. При необходимости проведем внеплановую выездную проверку», – указано в сообщении.

Светлана Радионова дополнила, что к делу уже подключилась транспортная и природоохранная прокуратура.

Ситуация находится на контроле ведомства.