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На Волге в Нижегородской области на мель села баржа с технической солью
В акватории Волги в Нижегородской области на мель села баржа, груженая технической солью, сообщает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.
Отмечается, что задняя часть судна ушла под воду.
«Сотрудники Росприроднадзора и специалисты ЦЛАТИ уже обследовали место инцидента и отобрали пробы воды. Визуально разлива нефтепродуктов не произошло, но на барже есть пробоина. По результатам исследования проб сможем сказать, превышены ли ПДК загрязняющих веществ. При необходимости проведем внеплановую выездную проверку», – указано в сообщении.
Светлана Радионова дополнила, что к делу уже подключилась транспортная и природоохранная прокуратура.
Ситуация находится на контроле ведомства.
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