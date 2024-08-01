На Волге в Лаишевском районе нашли тело пожилого мужчины, которого выбросило из лодки

В акватории залива Волги в течение двух дней велись поиски мужчины, который выпал из лодки возле деревни Орел Лаишевского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Прибыв на место происшествия, водолазы обследовали 12 тысяч квадратных метров.

Тело погибшего 62-летнего мужчины нашли на трехметровой глубине в 50 метрах от берега. На погибшем не было спасательного жилета. Вероятно, его выбросило из лодки боковой волной, а сил доплыть до берега не хватило.

Сотрудники ведомства подчеркивают, что без спасательного жилета шансы на выживание значительно снижаются.