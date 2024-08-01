Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Волге в Лаишевском районе нашли тело пожилого мужчины, которого выбросило из лодки
В акватории залива Волги в течение двух дней велись поиски мужчины, который выпал из лодки возле деревни Орел Лаишевского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Прибыв на место происшествия, водолазы обследовали 12 тысяч квадратных метров.
Тело погибшего 62-летнего мужчины нашли на трехметровой глубине в 50 метрах от берега. На погибшем не было спасательного жилета. Вероятно, его выбросило из лодки боковой волной, а сил доплыть до берега не хватило.
Сотрудники ведомства подчеркивают, что без спасательного жилета шансы на выживание значительно снижаются.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников