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На Волге в Кировском районе Казани спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины
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Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что вблизи жилого массива Куземетьево на реке Волга обнаружено тело мужчины. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, сотрудники МЧС извлекли тело мужчины в 1300 метрах от берега. После этого тело 52-летнего погибшего передали полицейским.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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