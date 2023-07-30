news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 30 июля 2023 09:26

На Волге в Кировском районе Казани спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что вблизи жилого массива Куземетьево на реке Волга обнаружено тело мужчины. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, сотрудники МЧС извлекли тело мужчины в 1300 метрах от берега. После этого тело 52-летнего погибшего передали полицейским.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#МЧС
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное