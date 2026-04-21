На Волге в Казани перевернулась лодка, один из мужчин погиб, второму удалось спастись

Трагедия произошла на Волге в Казани возле садового товарищества «Дубки‑2».

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, двое мужчин плыли на пластиковой лодке вместе с собакой. В какой-то момент судно перевернулось. Один из мужчин смог выбраться на берег вместе с собакой, другой – пропал. Позже спасатели нашли тело утонувшего на расстоянии 100 м от берега и на глубине 3 м.

В МЧС напоминают, что навигация маломерных судов в Татарстане начнется только 25 апреля.