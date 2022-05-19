На Волге под Казанью сел на мель теплоход с металлоломом

Инцидент произошел сегодня около семи часов вечера на 1311 километре Волги, около жилого массива Кукушкино Приволжского района Казани. Теплоход «Окский-24», груженный металлоломом, шел по рейсу Череповец – Ростов-на-Дону.

При выходе с причала «Лесная гавань» судно село на мель левым бортом. Однако никаких повреждений теплоход не получил, вода внутрь не попадает, никто из экипажа не пострадал. На место прибыл буксир-толкач «Герои Заполярья», чтобы снять судно с мели.

Причина происшествия устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.