На Volga Fashion Show определились участники недели моды в Москве

В Казани 12 августа состоялось Volga Fashion Show. Более двадцати дизайнеров из разных городов страны показали свои коллекции. В финал вышли три дизайнера — Ксения Королева из Москвы с коллекцией «Гипно», Светлана Шпадырева с апсайклинг-коллекцией из Новосибирска и Ева Кутинова из Новороссийска с коллекцией трикотажа. Финалисты продемонстрируют свои новые коллекции 21 октября в Москве.

В состав профессионального жюри вошли байеры из Казани, а также эксперты модного рынка: историк моды Мэган Виртанен из Санкт-Петербурга и основатель 3D-couture Мария Шевченко из Москвы.

Мероприятие, которое проходит уже восемь лет, стало знаковым событием для всех ценителей моды и стиля. Светский вечер, состоявшийся на площадке Ak Bars Retro Cars, запомнился гостям (их на показ пришло больше двух сотен) оригинальной подачей и концепцией шоу, вдохновленной использованием искусственного интеллекта. Виртуальная голосовая помощница София приветствовала собравшихся фэшионистов и показывала лазерное шоу.

Отметим, что в выходах участвовали не только подростки и изящные юные девушки, но и модели постарше, включая размеры plus size. Единственным дизайнером, представившим коллекцию для мужчин, стал казанский бренд мужской одежды Mazaltovman.

Светлана Шпадырева показала апсайклинг-коллекцию, созданную из мужских костюмов. Термин «Антропоцен», выбранный в качестве названия, обозначает эпоху, в которой человек стал главным двигателем изменений окружающей среды. Пиджаки трансформируются в корсеты, жакеты, декорируются воланами и фрагментами из джинсы.

Своим взглядом на современный кэжуал поделилась Ксения Королева (GIIIPNO). Сочетание современного кроя, функциональности и комфорта — вот три составляющих успеха бренда.

Премиальный вязаный трикотаж от EVA NATURE профессионалы оценили за мастерство исполнения и высокое качество материалов.

«Volga Fashion Show — это стартовая площадка для многих дизайнеров, — говорит Юлиана Благовская, генеральный продюсер Volga Fashion Show и Volga Fashion Week. — Нам хотелось, чтобы настоящие самородки были замечены и имели возможность обучаться и двигаться дальше. С этого года мы запускаем с Центром развития компетенций в индустрии моды РЭУ им. Г. В. Плеханова совместный обучающий курс для дизайнеров Volga Fashion Week. Важно, чтобы российские модельеры повышали профессиональный уровень, а наша задача как организаторов — предоставить им такую возможность».

В дефиле был отдельный блок, посвященный вечерней и свадебной моде, а также блок детской одежды. Зрители поддержали аплодисментами коллекции для девочек от Анастасии Максимовой из Сургута и Ольги Кириченко из Казани.

В числе посетителей показа были замечены известные деятели Казани, в том числе Нина Шимина — председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ, а также кастинг-директор Kazan Express Ольга Шнелле.