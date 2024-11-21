На вокзале Юдино-2 в РТ открылась зона ожидания для маломобильных пассажиров

На пригородном вокзале Юдино-2 в Татарстане открылась зона ожидания для маломобильных пассажиров. По России этот вокзал стал четвертым, где имеется зона ожидания Центра содействия мобильности «РЖД», сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Новое специализированное пространство оснащено удобными посадочными местами, адаптированными для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются в креслах-колясках, а также слабовидящих в сопровождении собак-проводников. Кроме того, здесь имеется игровая зона для юных пассажиров», – говорится в сообщении.

Особенностью новой зоны стал тактильно-сенсорный информационный терминал. С его помощью можно получить информацию о вокзале, предоставляемых услугах, правилах посещения зоны ожидания, видеоконсультацию для инвалидов по слуху посредством жестового языка, расписании движения поездов.

Вокзал Юдино-2 ежесуточно обслуживает более 1,5 тыс. пассажиров. Всего в январе – октябре пригородными поездами, курсирующими по Татарстану, воспользовались 5,6 млн человек. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Центр содействия мобильности работает круглосуточно без выходных дней. В ближайшее время такие зоны ожидания появятся на вокзалах станции Можга и Балезино в Удмуртии.