На вокзале «Юдино-2» открылся зал ожидания для пассажиров с ОВЗ

На железнодорожном вокзале «Юдино-2» открылся комфортный зал ожидания Центров содействия мобильности OAO «РЖД» в рамках федерального проекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда». Об этом сообщили в пресс-службе татарского реготделения партии.

«Новое специализированное пространство объединяет посадочные места, предназначенные для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в кресле-коляске, а также слабовидящих, путешествующих с собаками-проводниками», – говорится в сообщении.

Начальник Горьковской дирекции пассажирских обустройств Андрей Фролов, отметил, что «Юдино-2» стал первым пригородным вокзалом ГЖД, где открыли подобный зал ожидания.

«До конца года планируется открыть еще два таких пространства – на станциях «Можга» и «Балезино». Концепция у залов – одна. Главное, что для людей с ограниченными возможностями здоровья здесь созданы все условия для отдыха в ожидании поезда», – добавил Фролов.

Зона оснащена тактильно-сенсорным информационным терминалом, программное обеспечение которого включает в себя информацию о вокзале, услугах, предоставляемых на вокзалах, и правилах посещения зоны ожидания. К услугам гостей – видеоконсультация на русском жестовом языке, расписание движения поездов. Также терминал оснащен кнопкой вызова персонала.

«Федеральный партийный проект «Единая страна - Доступная среда» направлен на повышение качества жизни людей с ограничениями возможности здоровья. Сегодня по всей стране открываются такие зоны на вокзалах», – рассказала первый заместитель секретаря Казанского местного отделения партии, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова.

Отметим, что теперь в Татарстане действуют четыре зала ожидания для маломобильных пассажиров, причем три из них размещены на вокзалах, обслуживающих поезда дальнего следования.

«Мы должны оказывать всестороннюю поддержку людям с ОВЗ. В народную программу «Единой России» также включены проекты, связанные с доступной средой. По всей республике обновляются дворы и общественные пространства, действует интерактивная карта доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения, – прокомментировала Воронова. – Благодаря успешной реализации народной программы социальных объектов, доступных для людей с ограничениями по здоровью, становится все больше».

Пользователи новой комнаты ожидания поделились своим мнением о ней.

«Идея создания таких залов – по-настоящему хорошая. Учитывая, что помещение небольшое, незрячий при ожидании своего поезда быстро сориентируется. Далеко ходить не надо – всё в шаговой доступности, и человек не растеряется», – заявил член Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых Тимур Колесников.

Важно, что комнатой ожидания для людей с ОВЗ могут воспользоваться и молодые мамы. Зал оборудован детской зоной и специальной комнатой для кормления детей.

«В такой комнате я нахожусь впервые, со всем ознакомилась. Здесь созданы комфортные условия для людей, передвигающихся на колясках. К терминалу удобно подходить, можно получить всю интересующую вас информацию, каждая кнопки прекрасно работает», – прокомментировала жительница Казани с особенностями здоровья Наиля Динмухаметова.

В рамках проекта Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» маломобильным пассажирам в круглосуточном режиме предоставляется необходимая помощь по прибытию на вокзальный комплекс, во время ожидания поезда, при посадке или высадке из вагона, пользовании услугами и сервисами, а также помощь с перемещением багажа и ручной клади.

Кроме того, у маломобильных пассажиров есть возможность оформить заявку на сопровождение. Сделать это необходимо по бесплатному номеру 8-800-775-00-00 на сайте или в приложении «РЖД Пассажирам» не менее чем за 24 часа до прибытия на вокзал.

По словам ведущего советника по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Гузель Шиверских, в Татарстане сегодня проживают 278 тысяч людей с инвалидностью.

«На железной дороге и ранее уделяли большое внимание людям с ОВЗ. Однако новые залы, созданные специально для этой категории, будут особенно востребованы, потому что соответствуют современным требованиям, привлекают свои комфортом и удобством», – подчеркнула Шиверских.

Вокзальный комплекс «Юдино» ежегодно обслуживает более 1500 пассажиров.