На вокзале в Петербурге задержали бабушку с газовым пистолетом

На автовокзале в Санкт-Петербурге наряд Росгвардии задержал пожилую женщину с незарегистрированным газовым пистолетом, сообщают в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, вчера около 9 часов работники автовокзала, расположенного на набережной Обводного канала, на входе при досмотре багажа пассажиров на интроскопе в дорожной сумке пенсионерки обнаружили пистолет и нажали кнопку тревожной сигнализации.



На место прибыли росгвардейцы, которые задержали 71-летнюю жительницу Санкт-Петербурга и изъяли у нее газовый пистолет «ИЖ-79-8» калибра 8 мм и магазин с 7 патронами.



Как выяснилось, на учете в подразделении лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии женщина не состоит, а пистолет в базе данных не числится.

В результате пенсионерку доставили в отдел полиции, решается вопрос о привлечении её к административной ответственности.