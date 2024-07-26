На вокзалах и в аэропорту Казани пассажиров поспрашивают о работе транспортной полиции

Казанское линейное управление МВД России на транспорте анонсировало проведение ежегодного мониторинга общественного мнения о работе полиции. Мероприятие запланировано на третий квартал текущего года и охватит основные объекты транспортного комплекса, находящиеся в ведении управления.

Цель данной инициативы – получить объективную оценку деятельности транспортной полиции от граждан, чтобы в дальнейшем улучшить качество работы и оперативно реагировать на запросы населения. Опрос будет проводиться сотрудниками полиции совместно с представителями Общественного совета при Казанском ЛУ МВД России на транспорте.

Анкетирование охватит пассажиров на железнодорожных вокзалах, в аэропорту и поездах дальнего следования. Полицейские будут лично общаться с жителями Татарстана и гостями региона, предлагая им ответить на вопросы о работе транспортной полиции.

По итогам мониторинга руководство управления планирует принять меры для повышения эффективности своей деятельности. Особое внимание будет уделено корректировке мероприятий по обеспечению правопорядка на вокзалах, привокзальных площадях, в поездах, а также на объектах водного и воздушного транспорта.