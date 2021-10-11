На военную службу в ходе осенней призывной кампании отправятся 700 казанцев

Около 700 жителей Казани призывного возраста пополнят ряды Вооруженных сил страны по итогам осенней призывной кампании 2021 года. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана сообщил военный комиссар Приволжского и Вахитовского районов города Михаил Венедиктов.

Он напомнил, что с 1 октября в стране и республике стартовала осенняя призывная кампания 2021 года. Согласно указу Президента РФ, за период с октября по декабрь текущего года на военную службу призывается порядка 128 тыс. граждан 1994–2003 годов рождения.

«Призыв граждан будет осуществляться максимально открыто — как для СМИ, так и для общества в целом. Представителям общественности будет предоставлена возможность работать в составе призывных комиссий, родителям призывников — присутствовать на заседаниях комиссий, когда принимается решение относительно их сыновей», — отметил докладчик.

По словам комиссара, в октябре — декабре 2021 года из Казани планируется направить в войска примерно 700 человек.

«Из них в Сухопутные войска — 37%, в войска Национальной гвардии — 14%, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — 11%, в Военно-морской флот — 11%, в ВКС — 11%, в Воздушно-десантные войска — 10%, в другие подразделения — 6%», — рассказал Михаил Венедиктов.