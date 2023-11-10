На военную службу по контракту в зону СВО отправились 13 нижнекамцев

Фото: Надежда Багаутдинова

13 мужчин из Нижнекамского района Татарстана отправились сегодня на военную службу по контракту. Проводы по традиции прошли у здания военкомата. Перед дорогой пожелать удачи будущим бойцам пришли представители «Боевого братства», администрации города и духовенства.

С каждым военнослужащим также пришли родные и близкие, чья поддержка для бойцов важнее всего.

«Мы уверены, что наш сын вернется, всё будет хорошо! Мы его очень любим и ждем домой обратно», — говорит мама одного из парней.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Мы точно знаем, что он вернется. Мы ему дали такое наставление. Ждем обратно и без всяких сомнений!» — вторит еще одна провожающая.

Благодаря такой поддержке мужчины отправляются в путь с приподнятым боевым духом и четкой целью.

«Я думаю, что победа будет за нами. Побольше сюда здравых и мужественных ребят!» — делится размышлениями будущий боец.

Фото: Надежда Багаутдинова

Напутственные слова сказал военный комиссар Нижнекамска Газинур Ситдиков. «Выполнить все поставленные задачи. Вернуться в свой город, к своим семьям. Это наш наказ!» — произнес военком.

Сразу после этого бойцы сели в автобус. Службу ребята будут проходить в одном из подразделений Южного военного округа.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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