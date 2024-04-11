На военном объекте в Донецке ФСБ был предотвращен теракт

ФСБ России были задержаны шесть граждан из Центральной Азии, которые готовили теракт на военном объекте в Донецке, сообщает ТАСС.

Члены террористической ячейки намеревались совершить теракт в отношении объекта Вооруженных сил РФ. Отмечается, что координировали злоумышленников с территории Украины.

После совершения теракта злоумышленники собирались выехать в Турцию, откуда впоследствии переправиться на Украину.

По месту проживания террористов изъяли два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, и ручные гранаты