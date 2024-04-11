Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На военном объекте в Донецке ФСБ был предотвращен теракт
ФСБ России были задержаны шесть граждан из Центральной Азии, которые готовили теракт на военном объекте в Донецке, сообщает ТАСС.
Члены террористической ячейки намеревались совершить теракт в отношении объекта Вооруженных сил РФ. Отмечается, что координировали злоумышленников с территории Украины.
После совершения теракта злоумышленники собирались выехать в Турцию, откуда впоследствии переправиться на Украину.
По месту проживания террористов изъяли два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, и ручные гранаты
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников