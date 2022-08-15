На военном форуме в Москве гостей развлекал робот-пес с гранатометом

Участникам форума «Армия – 2022» представили новый вид современного вооружения – робота-собаку с гранатометом. Это образец роботизированного комплекса М-81, который способен вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие.

Робот-собака – это разработка российской инжиниринговой компании АО «Интеллект Машин». В гражданском применении она может работать в зоне ЧС – для разведки, прохода по завалам и доставки медикаментов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

При этом робопес также адаптирован для боевого применения – ведения прицельного огня, целеуказания, патрулирования и охраны, транспортировки оружия и боеприпасов.

Роботы созданы с применением бионики — принципов, структур и механик, характерных для животного мира. Именно поэтому они напоминают собак, особенно в динамике. По словам сотрудника компании, в ближайшее время планируется наладить производство таких машин.