На военном фестивале «Элбэдэн-2024» реконструкторы воссоздадут операцию «Багратион»

На родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова, в селе Альвидино Пестречинского района Татарстана, 22 и 23 июня состоится VI фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2024». Организатор фестиваля Наиля Тазиева рассказала «Татар-информу», что в этом году запланирована историческая реконструкция самой масштабной наступательной операции Красной армии «Багратион», которая привела к освобождению Беларуси в 1944 году.

В ходе этой битвы советские войска нанесли крупнейшее поражение немецким войскам, разгромив группу армий «Центр».

«Новинки будут обязательно. У нас добавятся интерактивные площадки, добавятся декорации. И если в прошлом году у нас была преимущественно гражданская война, то в этом году у нас все реконструкторские бои будут посвящены Великой Отечественной войне», — пояснила собеседница агентства.

Всего в этом году при участии военно-исторических клубов регионов Российской Федерации будет проведено три исторические реконструкции. Также в событии будут воссозданы первые дни Великой Отечественной войны и подвиг местного уроженца — майора Петра Гаврилова, возглавившего оборону Восточного форта Брестской крепости в 1941 году.

В рамках события пройдут исторические лекции, выставки, фестиваль патриотической песни с участием артистов из Москвы, Казани, Уфы и других городов.

Кроме того, будут работать спортивные и концертные площадки, состоится республиканский чемпионат по военно-прикладным дисциплинам.

«В ночь на 23 июня мы проведем большую акцию памяти для всех гостей, которые примут участие в фестивале. Мы также подготовим свечи, которые они смогут зажечь вместе с участниками реконструкции. Ну, и как раз 23-е число. Это день начала операции „Багратион“. Исторически так совпало, что мы именно день в день будем делать эту реконструкцию», — поделилась Наиля Тазиева.

В событии будет задействована уникальная историческая техника, кавалерия, авиация. На интерактивных площадках фестиваля гости узнают о работе представителей различных воинских специальностей в годы войны: связистов, саперов, минеров, военных медиков.

Для самых маленьких гостей будет работать площадка с тематическими играми и мастер-классами, а для старших ребят — увлекательные исторические квесты и курс «К защите родины готовы!», конкурс «Ворошиловский стрелок», обучение штыковому бою, разборке и сборке автомата Калашникова, метанию гранаты, стрельбе из макетов исторического оружия, с которым воевали их прадеды.

Благодаря фестивалю о подвиге последнего героя Брестской крепости уже узнали более 50 тыс. гостей из Татарстана и ближайших регионов России. Фестиваль является одним из лучших исторических событий по мнению экспертов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.