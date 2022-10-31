На военкома Арского и Атнинского районов возбудили дело за взятки в 2016 году
На 48-летнего военного комиссара Атнинского и Арского района возбудили уголовное дело за получение взятки. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.
Инцидент произошел в 2016 году: 18-летний юноша передал военкому 130 тысяч рублей, чтобы получить военный билет без прохождения службы.
Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки». В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.