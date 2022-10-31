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Ру Тат
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Происшествия
31 октября 2022  11:33
Павел Климчак

На военкома Арского и Атнинского районов возбудили дело за взятки в 2016 году

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На 48-летнего военного комиссара Атнинского и Арского района возбудили уголовное дело за получение взятки. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Инцидент произошел в 2016 году: 18-летний юноша передал военкому 130 тысяч рублей, чтобы получить военный билет без прохождения службы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки». В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

#УФСБ РФ по РТ #получение взятки #военкомат
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