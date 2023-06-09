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На водоемах Татарстана установлено более 20 км рыбьих домиков
В рамках природоохранной акции «Рыбе — быть!» («Балык — булсын»!) в акватории Татарстана установили более 21 км искусственных нерестилищ.
Всего в мероприятиях приняли участие более 1,2 тыс. человек, включая и представителей подрастающего поколения. Ученые заключили, что нерест в этом году прошел благополучно.
Следующий этап акции будет организован зимой — мероприятия в холодный период года направлены на предотвращение замора рыбы из-за кислородного голодания.
В Татарстане завершилась комплексная оперативно-профилактическая операция «Нерест 2023». В период с 25 апреля по 5 июня в республике проведено 2 746 рейдовых мероприятий, к административной ответственности привлекли 1 281 человека, выявлено 39 фактов с признаками уголовно-наказуемых деяний. Из водоемов изъято 2 756 незаконных орудий лова.
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