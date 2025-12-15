news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 15 декабря 2025 14:13

На водоемах Татарстана начался ледостав

Читайте нас в
Телеграм

На водоемах Татарстана начался ледостав. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Регина Гаязова.

«В Татарстане на некоторых водоемах уже установился ледостав. Однако хотелось бы предупредить рыбаков: повремените с выходом на лед, так как он еще не достиг безопасной толщины», — рассказала Регина Гаязова.

С 2023 по 2025 год зарегистрированы происшествия в 15 муниципальных образованиях в период ледостава, добавила она.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025