На водоемах Татарстана начался ледостав. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Регина Гаязова.

«В Татарстане на некоторых водоемах уже установился ледостав. Однако хотелось бы предупредить рыбаков: повремените с выходом на лед, так как он еще не достиг безопасной толщины», — рассказала Регина Гаязова.

С 2023 по 2025 год зарегистрированы происшествия в 15 муниципальных образованиях в период ледостава, добавила она.