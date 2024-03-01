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На ВМФ-2024 пройдет выставка работ победителей национального фотоконкурса Знание.Россия
Работы победителей национального творческого конкурса Знание.Россия будут представлены на тематической фотовыставке на Всемирном фестивале молодежи на территории «Сириус». 28 фотографий участников из десяти регионов страны будут продемонстрированы в эффекте дополненной реальности (AR).
На выставке представят фотографии профессионалов и любителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Татарстана, Крыма, Приморского края, Мурманской, Пензенской, Саратовской и Смоленской областей, сообщает Российское общество «Знание». Экспозиция будет состоять из семи двухметровых подсвечиваемых выставочных стендов, на каждом из которых будут размещены по четыре фотографии и QR-код. С его помощью зрители смогут выбрать русский или английский язык описания работы, после чего увидеть «ожившие» благодаря AR-технологиям фотографии. Фотоснимки будут дополнены эффектами визуализации, интересными фактами, аудиосопровождением.
На национальный фотоконкурс Знание.Россия в 2023 году было подано более 13 тысяч заявок из 89 регионов страны. В число лучших работ вошли 50 фотографий, 28 из них представлены на фестивале.
Всемирный фестиваль молодежи организован по указу Президента России Владимира Путина на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Мультимедийная выставка национального фотоконкурса Знание.Россия станет частью образовательной программы фестиваля, подготовленной Российским обществом «Знание», наряду с просветительским марафоном Знание.Первые. Он пройдет с 2 по 6 марта.
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