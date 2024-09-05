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На «витринных» улицах Кукмора повысят комфорт и безопасность
В Кукморе продолжат работы по благоустройству центральных, или «витринных», улиц — Ворошилова и Ленина. Работы в рамках проекта ревитализации проведут с учетом принципов историзма и отсылок к промышленной тематике, сообщается в документации на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Площадь благоустройства составит 5 тысяч квадратных метров – третья очередь работ.
В основе проекта — повышение комфорта и безопасности пребывания туристов и местных жителей. С этой целью планируется изменить структуру проезжей части и прилегающей к ней территории. При благоустройстве будут использовать клинкерную брусчатку и гранит, произведенный на местном заводе. Ожидается, что новое покрытие превратит участки улиц в «места, на которых будет приятно остановиться».
Также на территории установят скамьи, урны, ограничительные столбы, оборудуют велопарковки и шахматные комплексы. Помимо функциональной составляющей они должны передать эстетику промышленной архитектуры города за счет конструктивных узлов, элементов конструкций, арочных пролетов. Цветовые решения будут отсылать к меди и краснокирпичной архитектуре города.
Распределение пешеходных потоков будет достигаться за счет информационных и навигационных стендов, указателей. Поможет достичь этого и подсветка в мощении, которая сделает акцент на главных точках притяжения Кукмора. Опоры освещения появятся вдоль главных маршрутов, также будут выделены МАФы, навесы, установлены гирлянды.
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