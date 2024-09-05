На «витринных» улицах Кукмора повысят комфорт и безопасность

В Кукморе продолжат работы по благоустройству центральных, или «витринных», улиц — Ворошилова и Ленина. Работы в рамках проекта ревитализации проведут с учетом принципов историзма и отсылок к промышленной тематике, сообщается в документации на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Площадь благоустройства составит 5 тысяч квадратных метров – третья очередь работ.

Проект генплана Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В основе проекта — повышение комфорта и безопасности пребывания туристов и местных жителей. С этой целью планируется изменить структуру проезжей части и прилегающей к ней территории. При благоустройстве будут использовать клинкерную брусчатку и гранит, произведенный на местном заводе. Ожидается, что новое покрытие превратит участки улиц в «места, на которых будет приятно остановиться».

Также на территории установят скамьи, урны, ограничительные столбы, оборудуют велопарковки и шахматные комплексы. Помимо функциональной составляющей они должны передать эстетику промышленной архитектуры города за счет конструктивных узлов, элементов конструкций, арочных пролетов. Цветовые решения будут отсылать к меди и краснокирпичной архитектуре города.

Распределение пешеходных потоков будет достигаться за счет информационных и навигационных стендов, указателей. Поможет достичь этого и подсветка в мощении, которая сделает акцент на главных точках притяжения Кукмора. Опоры освещения появятся вдоль главных маршрутов, также будут выделены МАФы, навесы, установлены гирлянды.