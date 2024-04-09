На Вишневского в Казани иномарка вылетела на красный и сбила школьника

Сегодня днем в центре Казани иномарка сбила 10-летнего школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, 28-летний водитель за рулем Chevrolet Aveo выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил мальчика, который в это время переходил дорогу.

В результате происшествия 10-летнего пешехода госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Проводится административное расследование.