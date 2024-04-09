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На Вишневского в Казани иномарка вылетела на красный и сбила школьника
Сегодня днем в центре Казани иномарка сбила 10-летнего школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, 28-летний водитель за рулем Chevrolet Aveo выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил мальчика, который в это время переходил дорогу.
В результате происшествия 10-летнего пешехода госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Проводится административное расследование.
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