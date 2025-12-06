На видеонаблюдение в соцучреждениях Казани выделят 37,5 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На обслуживание и комплексное видеонаблюдение в учреждениях социальной инфраструктуры Казани из городского бюджета планируют выделить 37,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий города Казани».

Контракт рассчитан на три года – с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. В рамках соглашения подрядчик будет обеспечивать мониторинг, техническое обслуживание и ремонт оборудования в 15 образовательных учреждениях (333 камеры), 5 учреждениях культуры (159 камер) и 16 объектах молодежной политики (103 камеры).

Кроме того, исполнителю предстоит установить новые камеры, устранить неисправности и заменить около 1,2 тыс. видеокамер в 116 образовательных и 6 спортивных учреждениях города.