news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 декабря 2025 16:11

На видеонаблюдение в соцучреждениях Казани выделят 37,5 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм
На видеонаблюдение в соцучреждениях Казани выделят 37,5 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На обслуживание и комплексное видеонаблюдение в учреждениях социальной инфраструктуры Казани из городского бюджета планируют выделить 37,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий города Казани».

Контракт рассчитан на три года – с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. В рамках соглашения подрядчик будет обеспечивать мониторинг, техническое обслуживание и ремонт оборудования в 15 образовательных учреждениях (333 камеры), 5 учреждениях культуры (159 камер) и 16 объектах молодежной политики (103 камеры).

Кроме того, исполнителю предстоит установить новые камеры, устранить неисправности и заменить около 1,2 тыс. видеокамер в 116 образовательных и 6 спортивных учреждениях города.

#камеры видеонаблюдения #социальные учреждения #госзакупки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Канал Владимира Путина стал первым сообществом с миллионом подписчиков в МАХ

Канал Владимира Путина стал первым сообществом с миллионом подписчиков в МАХ

5 декабря 2025
Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

5 декабря 2025