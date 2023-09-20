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Руc Тат
Общество 20 сентября 2023 09:33

На видео запечатлели добровольную сдачу в плен отделения украинских солдат в зоне СВО

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Кадрами из зоны проведения специальной военной операции (СВО) со сдачей в плен отделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) поделился в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«В сети появились кадры сдачи в плен группы украинских военнослужащих. Место, ориентировочно, Сватово-Кременная. Сообщают, что солдаты ВСУ сами вышли на связь с российскими бойцами и добровольно сложили оружие», – написал журналист в публикации.

Это уже не первая массовая сдача в плен украинских военнослужащих, решивших не участвовать в продолжающемся кровопролитии. Ранее телеграм-канал «Запорожский фронт» публиковал видео, на котором более десятка солдат ВСУ сдаются без боя четверым российским десантникам.

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