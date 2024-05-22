На видео сняли врезавшийся в фонарный столб автобус на Чистопольской в Казани

В распоряжении «Татар-информа» появилось видео ДТП с автобусом в Казани.

На кадрах видно, что водитель автобуса вылетел с дороги, заехал на тротуар и протаранил фонарный столб. У транспортного средства повреждены передние стекла. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото: © Очевидцы

Очевидец сообщил агентству, что авария произошла недалеко от пересечения Нигматуллина и Чистопольской напротив ТЦ «Миллениум».

«По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную скорость и в итоге не справился с управлением. Пострадавших нет», – сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.