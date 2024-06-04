На видео сняли военный вертолет Ми-8 в небе над Казанью

Российский вертолет Ми-8 был замечен в небе над Казанью. Кадры появились в местных телеграм-каналах.

Ми-8 – многофункциональный вертолет, самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Является самым массовым вертолётом в истории авиации и вторым по количеству активных вертолетов вооружённых сил мира.