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На видео сняли военный вертолет Ми-8 в небе над Казанью
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Российский вертолет Ми-8 был замечен в небе над Казанью. Кадры появились в местных телеграм-каналах.
Ми-8 – многофункциональный вертолет, самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Является самым массовым вертолётом в истории авиации и вторым по количеству активных вертолетов вооружённых сил мира.
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