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На видео сняли спасение лыжников, оказавшихся на трассе в Сочи во время схода снега
На горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи произошел сход снега. Всех людей, которые находились в этот момент на трассе, удалось найти и спасти, сообщили в пресс-службе курорта.
Сход пласта снега произошел в районе горнолыжных трасс F. Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены, никто из них не пострадал.
Отмечается, что на фоне снегопада все службы курорта работают в штатном режиме.
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