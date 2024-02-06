news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 6 февраля 2024 16:53

На видео сняли спасение лыжников, оказавшихся на трассе в Сочи во время схода снега

Скопировать ссылку

На горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи произошел сход снега. Всех людей, которые находились в этот момент на трассе, удалось найти и спасти, сообщили в пресс-службе курорта.

Сход пласта снега произошел в районе горнолыжных трасс F. Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены, никто из них не пострадал.

Отмечается, что на фоне снегопада все службы курорта работают в штатном режиме.

#горнолыжный комплекс #сочи
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2