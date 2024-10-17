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На видео сняли смерчи над морем в Сочи и Адлере
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Очевидцы сняли на видео смерчи над Черным морем в Сочи и Адлере.
Как сообщают РИА Новости, разрушений и пострадавших нет.
Мэр курортного города Андрей Прошунин в связи с погодными условиями поручил коммунальным службам усилить контроль и подготовить около 600 рабочих.
В Сочи из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение.
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