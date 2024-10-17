На видео сняли смерчи над морем в Сочи и Адлере

Очевидцы сняли на видео смерчи над Черным морем в Сочи и Адлере.

Как сообщают РИА Новости, разрушений и пострадавших нет.

Мэр курортного города Андрей Прошунин в связи с погодными условиями поручил коммунальным службам усилить контроль и подготовить около 600 рабочих.

В Сочи из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение.