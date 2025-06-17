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Происшествия 17 июня 2025 16:46

На видео сняли пьяную женщину, которая ехала за рулем Hyundai, авто у нее забрали

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Сегодня днем в Казани, на улице Гончарова, автоинспекторы остановили автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 42-летняя жительница Казани, которая села за руль, будучи пьяной.

Алкотестер показал результат 2.147 мг/л. На женщину составили административный протокол и отстранили от управления транспортными средствами. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

Скоро суд примет решение о лишении права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

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