На видео сняли пьяного водителя, чье авто после ДТП под Челнами разорвало пополам

Авария произошла в районе часа ночи на трассе Набережные Челны – Пионерские лагеря. Пьяный водитель за рулем «Лады» не справился с управлением на повороте и вылетел с дороги. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента из Автограда.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

В кювете легковушку разорвало пополам. Как выяснилось, у водителя не было прав. Пьяного мужчину сразу после аварии сняли на видео. На ролике видно, что он не понимает, где он находится и что происходит.

«В результате ДТП водителя с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ушибленными ранами лица, теменной и затылочной области, а также груди в состоянии алкогольного опьянения доставили в БСМП Набережных Челнов», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.