На видео сняли сильный пожар в промзоне Приволжского района Казани

В промышленной зоне Приволжского района Казани случился серьезный пожар – видео очевидцы выкладывают в соцсети и мессенджеры.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на улице Яшь Кыч горят деревянные поддоны. Они лежали под открытым небом. Поблизости находится склад с пластиковыми изделиями.

Пожару присвоена вторая категория сложности, работают три ствола, проложена магистральная линия.

Предварительно, площадь пожара порядка ста квадратных метров. В 23.23 возгорание было локализовано. Никто не пострадал.