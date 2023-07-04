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Руc Тат
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Происшествия 4 июля 2023 23:49

На видео сняли сильный пожар в промзоне Приволжского района Казани

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В промышленной зоне Приволжского района Казани случился серьезный пожар – видео очевидцы выкладывают в соцсети и мессенджеры.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на улице Яшь Кыч горят деревянные поддоны. Они лежали под открытым небом. Поблизости находится склад с пластиковыми изделиями.

Пожару присвоена вторая категория сложности, работают три ствола, проложена магистральная линия.

Предварительно, площадь пожара порядка ста квадратных метров. В 23.23 возгорание было локализовано. Никто не пострадал.

#пожар
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