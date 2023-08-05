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На видео сняли пожар на Журналистов в Казани, сгорел вагончик-бытовка
В социальных сетях появилось видео пожара в районе Вьетнамского рынка. На кадрах видно, как к небу поднимается столб густого черного дыма.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на улице Журналистов на территории предприятия «Волжские теплицы» загорелся отдельно стоящий вагон-бытовка.
Подразделения Казанского гарнизона реагировали по первому номеру вызова.
Площадь горения составила 14 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Произошло это в начале одиннадцатого часа дня.
Причиный возгорания устанавливают специалисты.
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