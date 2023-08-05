На видео сняли пожар на Журналистов в Казани, сгорел вагончик-бытовка

В социальных сетях появилось видео пожара в районе Вьетнамского рынка. На кадрах видно, как к небу поднимается столб густого черного дыма.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на улице Журналистов на территории предприятия «Волжские теплицы» загорелся отдельно стоящий вагон-бытовка.

Подразделения Казанского гарнизона реагировали по первому номеру вызова.

Площадь горения составила 14 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Произошло это в начале одиннадцатого часа дня.

Причиный возгорания устанавливают специалисты.