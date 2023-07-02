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На видео сняли пожар на пляже возле Чаши в Казани
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Сегодня в соцсетях появилось сообщение о возгорании на пляже возле Чаши в Казани.
Как стало известно агентству, на берегу реки Казанки горит камыш. Дым видно во многих местах вокруг Казанки.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании поступило в 15.01 на единый номер вызова экстренных служб.
В 16.25 пожар удалось локализовать.
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