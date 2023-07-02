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Руc Тат
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Происшествия 2 июля 2023 16:27

На видео сняли пожар на пляже возле Чаши в Казани

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Сегодня в соцсетях появилось сообщение о возгорании на пляже возле Чаши в Казани.

Как стало известно агентству, на берегу реки Казанки горит камыш. Дым видно во многих местах вокруг Казанки.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании поступило в 15.01 на единый номер вызова экстренных служб.

В 16.25 пожар удалось локализовать.

#пожар
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