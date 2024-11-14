На видео сняли последствия того, как в РТ водитель уснув за рулем «УАЗа», въехал в фуру

На видео сняли последствия того, как водитель за рулем «УАЗ» влетел в полуприцеп «КамАЗа» на трассе в Татарстане.



ДТП произошло в Азнакаевском районе РТ.



Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Татарстана, за рулем «УАЗа» находился 24-летний водитель, который, по предварительным данным, уснул.



Подробности ДТП выясняются.