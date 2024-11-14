news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 14 ноября 2024 12:45

На видео сняли последствия того, как в РТ водитель уснув за рулем «УАЗа», въехал в фуру

Скопировать ссылку

На видео сняли последствия того, как водитель за рулем «УАЗ» влетел в полуприцеп «КамАЗа» на трассе в Татарстане.

ДТП произошло в Азнакаевском районе РТ.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Татарстана, за рулем «УАЗа» находился 24-летний водитель, который, по предварительным данным, уснул.

Подробности ДТП выясняются.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100