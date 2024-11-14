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На видео сняли последствия того, как в РТ водитель уснув за рулем «УАЗа», въехал в фуру
На видео сняли последствия того, как водитель за рулем «УАЗ» влетел в полуприцеп «КамАЗа» на трассе в Татарстане.
ДТП произошло в Азнакаевском районе РТ.
Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Татарстана, за рулем «УАЗа» находился 24-летний водитель, который, по предварительным данным, уснул.
Подробности ДТП выясняются.
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