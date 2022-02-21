На видео сняли последствия того, как в Казани снег упал на козырек магазина и оторвал его

В Казани очевидцы сняли на видео, как сошедший с крыши жилого дома снег обрушил вывеску магазина.

Инцидент произошел в доме №8 по улице Вахитова. Менеджер магазина по продаже красок рассказал, что скорее всего снег упал еще накануне вечером.

«С утра пришли на работу и увидели, что козырек магазина с вывеской сложился», – пояснил сотрудник маркета.

Владелец магазина уже позвонил в управляющую компанию, которая должна обеспечивать своевременную уборку снега с крыши. Ущерб от снежной глыбы пока неизвестен.

Однако, по словам жильцов соседних домов, УК вовремя убирало снег с кровли зданий.

«Нам грех жаловаться. И с крыш, и во дворе снег чистили вовремя. Вон что твориться в других жилых комплексах», – рассказала жительница соседнего дома.