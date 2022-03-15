На видео сняли последствия массового ДТП в Казани, за ним образовалась большая пробка

Корреспондент «Татар-информа» снял на видео последствия ДТП с тремя автомобилями – Mitsubishi и две машины KIA – на Горьковском шоссе, около перекрестка с улицей Можайского, в сторону города.

Из-за аварии на этом участке дороги образовалась большая пробка, поскольку участники аварии перегородили сразу несколько полос.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка на въезд в Казань начинается от остановки Лебяжье. В целом ситуация с пробками в столице республики сегодня вечером оценивается в 8 баллов. Помимо Горьковского шоссе, затрудненное движение наблюдается на улицах Декабристов, Ершова, Мамадышском тракте, а также в центре города.