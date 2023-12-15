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Происшествия 15 декабря 2023 14:03

На видео сняли последствия ДТП в Казани, в которое попал «Троллейбус любви»

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ДТП произошло сегодня в районе полудня на улице Павлюхина недалеко от ТЦ «KazanMall». Иномарка протаранила «Троллейбус любви».

Как сообщают очевидцы, в результате никто не пострадал.

Отметим, что троллейбус, украшенный розами и с надписью на борту «Поездка, ставшая судьбой..» преподнес городу бизнесмен, который встретил супругу в казанском троллейбусе.

На годовщину свадьбы в 2010 году мужчина подарил властям первый такой троллейбус. В 2021 году второй «судьбоносный» троллейбус запустили по тому же маршруту. С тех пор розовый транспорт колесит по шестому маршруту.

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