На видео сняли последствия ДТП в Казани, в которое попал «Троллейбус любви»

ДТП произошло сегодня в районе полудня на улице Павлюхина недалеко от ТЦ «KazanMall». Иномарка протаранила «Троллейбус любви».

Как сообщают очевидцы, в результате никто не пострадал.

Отметим, что троллейбус, украшенный розами и с надписью на борту «Поездка, ставшая судьбой..» преподнес городу бизнесмен, который встретил супругу в казанском троллейбусе.

На годовщину свадьбы в 2010 году мужчина подарил властям первый такой троллейбус. В 2021 году второй «судьбоносный» троллейбус запустили по тому же маршруту. С тех пор розовый транспорт колесит по шестому маршруту.



