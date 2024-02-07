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На видео сняли последствия ДТП на Кремлевской дамбе, из-за которого парализовало движение
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Сегодня из-за ДТП на Декабристов парализовало движение на Кремлевской дамбе.
По предварительным данным, городской автобус столкнулся с Toyota и Kia.
Информация уточняется.
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