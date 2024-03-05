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Происшествия 5 марта 2024 08:44

На видео сняли поезд в клубах черного дыма на Кировской дамбе в Казани

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В социальных сетях появилось видео, в котором поезд объят клубами дыма.

Инцидент произошел рядом с вокзалом на территории Кировской дамбы.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, к ним сообщения о пожаре не поступали. Подразделения на место не выезжали.

Подробности уточняются.

#Кировская дамба
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