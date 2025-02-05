На видео сняли «Ладу», заскочившую на отбойник на проспекте Победы в Казани

50-летний водитель «Лады Ларгус» ехал по проспекту Победы в сторону улицы Глушко, в какой-то момент он не справился с управлением и наехал правой стороной на отбойник. Автомобиль повис правыми колесами в воздухе.

Что произошло с водителем, пока непонятно – его водительский стаж более 17 лет.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, мужчину с подозрением на сотрясение головного мозга увезли в больницу.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня днем 54-летний водитель «КамАЗа» потерял сознание и его грузовик протаранил отбойник.