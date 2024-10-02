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Происшествия 2 октября 2024 15:35

На видео сняли, как в казанском ЖК «Салават Купере» потоками воды затопило подъезд

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В соцсетях появилось видео, на котором снято, как потоками воды заливает подъезд и квартиры одного из домов в казанском ЖК «Салават Купере». Вода практически залила весь подъезд, льется по дверям кабины лифта.

Как выяснилось, потоп случился в доме №5 по улице Наиля Юсупова. Что стало причиной коммунальной аварии, пока неизвестно. В результате вода была отключена в нескольких домах.

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