На видео сняли, как в казанском ЖК «Салават Купере» потоками воды затопило подъезд

В соцсетях появилось видео, на котором снято, как потоками воды заливает подъезд и квартиры одного из домов в казанском ЖК «Салават Купере». Вода практически залила весь подъезд, льется по дверям кабины лифта.



Как выяснилось, потоп случился в доме №5 по улице Наиля Юсупова. Что стало причиной коммунальной аварии, пока неизвестно. В результате вода была отключена в нескольких домах.