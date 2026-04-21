news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 21 апреля 2026 14:28

На видео сняли, как в Казани женщина-водитель сбила пешехода на зебре

Читайте нас в
Телеграм

В Казани момент наезда легковушки на женщину-пешехода попал на видео. Запись опубликовали в одном из городских интернет-сообществ.

ДТП случилось на пересечении Сибирского тракта и улицы Пионерской. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу. В этот момент ее сшибает легковой автомобиль, совершавший поворот налево. Прохожие помогли подняться пострадавшей, чуть позже к ней подошла и женщина-водитель.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, после наезда женщина-водитель покинула место происшествия. Полицейские ее уже нашли.

В результате происшествия пострадала 74-летняя женщина-пешеход, уточнили в ГИБДД.

#наезд на пенсионерку #дтп казань #сбили на зебре
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров