На видео сняли, как в Казани женщина-водитель сбила пешехода на зебре

В Казани момент наезда легковушки на женщину-пешехода попал на видео. Запись опубликовали в одном из городских интернет-сообществ.

ДТП случилось на пересечении Сибирского тракта и улицы Пионерской. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу. В этот момент ее сшибает легковой автомобиль, совершавший поворот налево. Прохожие помогли подняться пострадавшей, чуть позже к ней подошла и женщина-водитель.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, после наезда женщина-водитель покинула место происшествия. Полицейские ее уже нашли.

В результате происшествия пострадала 74-летняя женщина-пешеход, уточнили в ГИБДД.