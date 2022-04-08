На видео сняли, как в Казани на Четаева пожарные тушат горящую квартиру

В распоряжении «Татар-информа» появилось видео, на котором видно, как пожарные тушат загоревшуюся квартиру в одном из жилых домов на улице Четаева.

Судя по кадрам, пожар происходит на балконе квартире на четвертом этаже дома. Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на месте работают три звена газодымозащитной службы. В 15.35 пожарным удалось полностью потушить возгорание площадью 2 квадратных метра.

В результате случившегося пострадал пожилой мужчина. Огнеборцы с помощью маски спасаемого спасли его и передали врачам скорой помощи. Из соседней квартиры пожарные спасли женщину, ее также в маске вывели на свежий воздух.