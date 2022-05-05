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Ру Тат
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Происшествия
5 мая 2022  09:21
Полина Шевчук

На видео сняли, как в Челнах рано утром горела легковушка, которую подожгли

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На видео сняли, как в Челнах рано утром горела легковушка, которую подожгли

В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео, как рано утром во дворе сгорела легковушка.

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре у дома №53 по улице 40 лет Победы в Челнах поступило в 03.53.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что горел автомобиль KIА.

 

Фото: очевидцы

В 4.08 возгорание было ликвидировано. В результате пожара иномарка сгорела полностью. Кроме того, оплавилась фара «Лады», которая была припаркована рядом.

По предварительной информации, причиной происшествия мог стать поджог.


 

 

#поджог #сгорел автомобиль #МЧС РТ
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