На видео сняли, как в Челнах рано утром горела легковушка, которую подожгли
В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео, как рано утром во дворе сгорела легковушка.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре у дома №53 по улице 40 лет Победы в Челнах поступило в 03.53.
На месте было установлено, что горел автомобиль KIА.
В 4.08 возгорание было ликвидировано. В результате пожара иномарка сгорела полностью. Кроме того, оплавилась фара «Лады», которая была припаркована рядом.
По предварительной информации, причиной происшествия мог стать поджог.