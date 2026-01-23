На видео сняли, как ранним утром под Казанью сильно горели дом и баня

Очевидцы сняли на видео, как в Осиново под Казанью горят частные дом и баня.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло ранним утром на улице Профсоюзной поселка Осиново. По предварительной версии, причиной пожара стало несоблюдение правил при растопке печи. К счастью, никто не пострадал.

Чтобы такие ситуации не происходили, в МЧС призывают устанавливать печь на негорючую основу с соблюдением безопасного расстояния от стен и мебели. Монтаж печи доверять только квалифицированным специалистам.

Также рекомендуется не перегружать печь топливом, следить за исправной тягой и держать под рукой средства пожаротушения.