На видео сняли как пожарные тушат горящий камыш возле озера Харовое в Казани

Очевидцы сняли на видео, как пожарные тушат загоревшейся камыш возле озера Харовое в Казани.

Возгорание произошло неподалеку от здания МЧС на улице Яруллина.

Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возле озера загорелся сухой камыш. Сотрудники ПСЧ №3 оперативно приступили к тушению. Специалисты установят причину возгорания.