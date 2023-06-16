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Происшествия 16 июня 2023 17:48

На видео сняли как пожарные тушат горящий камыш возле озера Харовое в Казани

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Очевидцы сняли на видео, как пожарные тушат загоревшейся камыш возле озера Харовое в Казани.

Возгорание произошло неподалеку от здания МЧС на улице Яруллина.

Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возле озера загорелся сухой камыш. Сотрудники ПСЧ №3 оперативно приступили к тушению. Специалисты установят причину возгорания.

#пожар в казани
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