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Ру Тат
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10 мая 2021  21:29

На видео сняли, как под Казанью на М7 возле комплекса «Дубай» загорелась фура

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На 818-м километре трассы М7 неподалеку от гостиничного комплекса «Дубай» загорелась кабина большегруза. Очевидцы из проезжающих мимо машин сняли, как мужчина с огнетушителем тушит яркое пламя. На видео попало, как в какой-то момент в горящей кабине что-то сильно полыхнуло, люди бросились прочь.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, кабина большегруза MAN загорелась в процессе движения. 

«Пострадавших в пожаре нет. Площадь горения составила 7 квадратных метров. Грузовик был гружен деревянными поддонами. В данный момент огонь пожарным удалось локализовать», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства. 

Подробности случившегося выясняются. 

Фото и видео очевидцев

фура загорелась на ходу горит машина
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