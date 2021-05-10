На видео сняли, как под Казанью на М7 возле комплекса «Дубай» загорелась фура

На 818-м километре трассы М7 неподалеку от гостиничного комплекса «Дубай» загорелась кабина большегруза. Очевидцы из проезжающих мимо машин сняли, как мужчина с огнетушителем тушит яркое пламя. На видео попало, как в какой-то момент в горящей кабине что-то сильно полыхнуло, люди бросились прочь.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, кабина большегруза MAN загорелась в процессе движения.

«Пострадавших в пожаре нет. Площадь горения составила 7 квадратных метров. Грузовик был гружен деревянными поддонами. В данный момент огонь пожарным удалось локализовать», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Подробности случившегося выясняются.

Фото и видео очевидцев